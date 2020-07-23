Шмигаль вперше визнав, що закон про локалізацію суперечить асоціації з ЄС

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль заявив, що закон необхідно допрацювати

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що прийнятий за основу законопроект №3739 про локалізацію для підтримки українського машинобудування суперечить Угоді про асоціацію з Євросоюзом. Закон необхідно доопрацювати, щоб відповідати зобов'язанням перед ЄС.

Про це він заявив у ході поїздки до Брюсселя, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нинішній редакції проект закону (про державні закупівлі, - ред.) не відповідає деяким параметрам угоди про асоціацію", - заявив Шмигаль.

Він додав, що уряд буде наполягати на тому, що законопроект має бути відредаговано відповідно до міжнародних угод.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів не помітили порушень асоціації з ЄС в законі про локалізацію; прийнятий в першому читанні законопроект №3739 передбачає, що при державних закупівлях продукції машинобудування вона має бути хоча б частково зробленою в Україні.

Угода про асоціацію України з Євросоюзом містить цілу главу, присвячену державним закупівлям. Зокрема, опис робіт, товарів і послуг не має містити конкретного місця походження і умов того, щоб учасник тендера був зареєстрований в тій же країні, що і замовник.

Представництво ЄС в Україні вже заявляло про стурбованість у зв'язку з вищевказаним законопроектом.

Один з співавторів законопроекту нардеп Дмитро Наталуха в інтерв'ю РБК-Україна підтвердив, що європейські партнери виступають проти документа.

В той же час він зазначив, що в угоді про асоціацію є стаття про поступове приведення чинного і майбутнього законодавства в сфері державних закупівель у відповідність з актами ЄС.