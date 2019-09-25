Закон про імпічмент президента набув чинності

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вчора законопроект опублікували в "Голосі України"

Законопроект авторства глави держави Володимира Зеленського про імпічмент президента набув чинності в середу, 25 вересня. Законопроект 24 вересня був опублікований в офіційному виданні парламенту - газеті "Голос України".

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Нагадаємо, 23 вересня документ підписав президент. Також повідомлялося, що раніше закон підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, Рада відмовилася скасувати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Нардепи відхилили проект постанови про скасування рішення ВР від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) №1012-П. ВР таким чином розблокувала підписання закону для спікера ВР Дмитра Разумкова.

Як писало РБК-Україна, 10 вересня парламент у першому читанні схвалив законопроект про імпічмент президента за основу і в цілому: спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337 ​​голосами, але спікер Ради запропонував голосувати закон у цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Разумков все одно виніс на голосування прийняття законопроекту Зеленського в цілому. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Варто відзначити, 29 серпня законопроект президента був опублікований на сайті парламенту. Він був визначений Зеленським як невідкладний.