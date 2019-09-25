ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закон про імпічмент президента набув чинності

Новини » Політика    25.09.2019 - 16:01
Закон про імпічмент президента набув чинності
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вчора законопроект опублікували в "Голосі України"

Законопроект авторства глави держави Володимира Зеленського про імпічмент президента набув чинності в середу, 25 вересня. Законопроект 24 вересня був опублікований в офіційному виданні парламенту - газеті "Голос України".

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Нагадаємо, 23 вересня документ підписав президент. Також повідомлялося, що раніше закон підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, Рада відмовилася скасувати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Нардепи відхилили проект постанови про скасування рішення ВР від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) №1012-П. ВР таким чином розблокувала підписання закону для спікера ВР Дмитра Разумкова.

Як писало РБК-Україна, 10 вересня парламент у першому читанні схвалив законопроект про імпічмент президента за основу і в цілому: спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337 ​​голосами, але спікер Ради запропонував голосувати закон у цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Разумков все одно виніс на голосування прийняття законопроекту Зеленського в цілому. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Варто відзначити, 29 серпня законопроект президента був опублікований на сайті парламенту. Він був визначений Зеленським як невідкладний.

У Раду внесли вже чотири законопроекти про столицю Зміни до закону про приватизацію набули чинності
Новини України імпічментЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся