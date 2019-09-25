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Закон об импичменте президента вступил в силу

Новости » Политика    25.09.2019 - 16:01
Закон об импичменте президента вступил в силу
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вчера законопроект опубликовали в "Голосе Украины"

Законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского об импичменте президента вступил в силу в среду, 25 сентября. Законопроект 24 сентября был опубликован в официальном издании парламента - газете "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Напомним, 23 сентября документ подписал президент. Также сообщалось, что ранее закон подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Так, Рада отказалась отменить закон президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Нардепы отклонили проект постановления об отмене решения ВР от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) №1012-П. ВР таким образом разблокировала подписание закона для спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Как писало РБК-Украина, 10 сентября парламент в первом чтении одобрил законопроект об импичменте президента за основу и в целом: сначала парламентарии приняли документ за основу 337 ​​голосами, но спикер Рады предложил голосовать закон в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и потребовали не ставить документ на голосование.

Разумков все равно вынес на голосование принятие законопроекта Зеленского в целом. Его принятие поддержали 245 депутатов ВР, из которых 244 - нардепы от фракции "Слуга народа".

Стоит отметить, 29 августа законопроект президента был опубликован на сайте парламента. Он был определен Зеленским как неотложный.

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