Текст законопроекту Зеленського про імпічмент оприлюднено на сайті Ради

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Проект закону зареєстрований 29 травня

На сайті Верховної ради у середу, 29 травня 2019 року, було оприлюднено текст законопроекту про імпічмент президента, який був внесений Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону на сайті парламенту.

Так, законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)" був зареєстрований 29 травня під номером 10340.

Також на сайті парламенту з'явився текст законопроекту "Про спеціальну тимчасову слідчу комісії Верховної ради України з проведення розслідування вчинення президентом державної зради або іншого злочину", який був поданий нардепом Олексієм Гончаренко.

Нагадаємо, 29 травня представник президента у парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про імпічмент.

Пізніше, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", нардеп Олексій Гончаренко повідомив про внесення альтернативного законопроекту про імпічмент. Законопроект був зареєстрований у парламенті 29 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада України розгляне законопроект про імпічмент президента на цьому тижні, на прийнятті документа неодноразово наполягав на той момент кандидат у президенти Володимир Зеленський.