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На підпис Зеленському передали закон про імпічмент президента

Новини » Політика    19.09.2019 - 17:20
На підпис Зеленському передали закон про імпічмент президента
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ уже підписав спікер ВР Разумков

На підпис президентові України Володимиру Зеленському передали закон про імпічмент глави держави. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

На підпис Зеленському передали закон про імпічмент президента

Так, законопроект №1012 вже підписав спікер ВР Дмитро Разумков. Останній етап проходження документу - переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, Рада відмовилася скасувати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Нардепи відхилили проект постанови про скасування рішення ВР від 10.09.2019 року про прийняття у цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) №1012-П. За постанову проголосував 101 нардеп при 226 мінімально необхідних. ВР таким чином розблокувала підписання закону для спікера ВР Дмитра Разумкова.

Як писало РБК-Україна, 10 вересня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1012 про імпічмент президента.

Підкреслимо, спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337 ​​голосами. Потім Разумков запропонував голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Але глава ВР все-таки виніс на голосування прийняття законопроекту Зеленського в цілому. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Так, 29 серпня законопроект президента був опублікований на сайті парламенту. Він був визначений президентом як невідкладний.

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