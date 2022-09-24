ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Призывают по ошибке". Губернаторы в России критикуют мобилизацию

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 21:56
"Призывают по ошибке". Губернаторы в России критикуют мобилизацию Фото: губернаторы в России критикуют мобилизацию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России уже несколько губернаторов раскритиковали мобилизацию, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным, из-за того, что многих мужчин начали призывать "по ошибке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

По информации российского издания, глава Якутии Айсен Николаев стал первым губернатором, который раскритиковал мобилизацию из-за призыва граждан, которые не подходят под критерии Минобороны РФ. Такую же позицию высказал и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В Meduza отмечают, что теперь глава Владимирской области Александр Авдеев также упомянул о том, что военкоматы мобилизовали некоторых россиян "по ошибке". Но теперь они должны вернуться домой и работа над этим уже начата.

Напомним, ранее стало известно, что, по информации росСМИ, в деревне Тюменево (Кемеровская область РФ) была мобилизована вся мужская часть населения.

Также мы писали, что сегодня, 24 сентября, в России возобновились акции протеста против мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мобилизация в России
NEWS
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие