"Призывают по ошибке". Губернаторы в России критикуют мобилизацию

В России уже несколько губернаторов раскритиковали мобилизацию, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным, из-за того, что многих мужчин начали призывать "по ошибке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

По информации российского издания, глава Якутии Айсен Николаев стал первым губернатором, который раскритиковал мобилизацию из-за призыва граждан, которые не подходят под критерии Минобороны РФ. Такую же позицию высказал и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В Meduza отмечают, что теперь глава Владимирской области Александр Авдеев также упомянул о том, что военкоматы мобилизовали некоторых россиян "по ошибке". Но теперь они должны вернуться домой и работа над этим уже начата.