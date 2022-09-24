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"Призивають помилково". Губернатори в Росії критикують мобілізацію

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Субота 24 вересня 2022 21:56
"Призивають помилково". Губернатори в Росії критикують мобілізацію Фото: губернатори в Росії критикують мобілізацію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії вже кілька губернаторів розкритикували мобілізацію, оголошену президентом РФ Володимиром Путіним, через те, що багатьох чоловіків почали призивати "помилково".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

За інформацією російського видання, голова Якутії Айсен Ніколаєв став першим губернатором, який розкритикував мобілізацію через призов громадян, які не підходять під критерії Міноборони РФ. Таку саму позицію висловив і губернатор Магаданської області Сергій Носов.

У Meduza зазначають, що тепер голова Володимирської області Олександр Авдєєв також згадав про те, що військкомати мобілізували деяких росіян "помилково". Але тепер вони мають повернутися додому і роботу над цим уже розпочато.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за інформацією росЗМІ, у селі Тюменево (Кемеровська область РФ) було мобілізовано всю чоловічу частину населення.

Також ми писали, що сьогодні, 24 вересня, у Росії відновилися акції протесту проти мобілізації.

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Російська Федерація Мобілізація в Росії
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