"Призивають помилково". Губернатори в Росії критикують мобілізацію

У Росії вже кілька губернаторів розкритикували мобілізацію, оголошену президентом РФ Володимиром Путіним, через те, що багатьох чоловіків почали призивати "помилково".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza .

За інформацією російського видання, голова Якутії Айсен Ніколаєв став першим губернатором, який розкритикував мобілізацію через призов громадян, які не підходять під критерії Міноборони РФ. Таку саму позицію висловив і губернатор Магаданської області Сергій Носов.

У Meduza зазначають, що тепер голова Володимирської області Олександр Авдєєв також згадав про те, що військкомати мобілізували деяких росіян "помилково". Але тепер вони мають повернутися додому і роботу над цим уже розпочато.