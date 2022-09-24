В российской деревне возле Кемерово мобилизовали всех мужчин, - СМИ

В деревне Тюменево (Кемеровская область РФ) была мобилизована вся мужская часть населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного источника в комментарии " Новая газета. Европа ".

По его словам, всего в деревне Тюменево были мобилизованы 59 мужчин.

"Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат", - рассказал собеседник издания.

Повестки жителям Тюменево (novayagazeta.eu)

При этом он добавил, что в соседних деревнях наблюдается похожая ситуация.