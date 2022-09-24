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В российской деревне возле Кемерово мобилизовали всех мужчин, - СМИ

Новина українською →
Кемерово, Суббота 24 сентября 2022 20:40
В российской деревне возле Кемерово мобилизовали всех мужчин, - СМИ Иллюстративное фото: в российской деревне возле Кемерово мобилизовали всех мужчин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В деревне Тюменево (Кемеровская область РФ) была мобилизована вся мужская часть населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного источника в комментарии "Новая газета. Европа".

По его словам, всего в деревне Тюменево были мобилизованы 59 мужчин.

"Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат", - рассказал собеседник издания.

Повестки жителям Тюменево (novayagazeta.eu)

При этом он добавил, что в соседних деревнях наблюдается похожая ситуация.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что всего мобилизовать якобы планируют до 300 тысяч человек.

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