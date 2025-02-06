Призвал к диалогу и прощению. Папа Римский пообщался с молодыми украинцами

Папа Римский Франциск пообщался с молодыми украинцами и ответил на их вопросы. Понтифик призвал к патриотизму, а также к прощению врагов.

Первый вопрос Папе задала 21-летняя учительница из Ужгорода Илиана Добра. Она поинтересовалась, стоит ли умирать за свою страну и как укреплять веру в защиту жизни, когда она обесценивается по всему миру.

"Война всегда разрушает. Лекарство от этого - диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Правда, иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия", - ответил ей понтифик.

В свою очередь 27-летния Юлия спросила у Папы, как видеть мир, когда происходит геноцид украинского народа. В ответ понтифик осудил разрушительные последствия войны.

"Война приносит голод. Каждый вечер я звоню в парафию в Газе, и они говорят мне, что часто голодают. Война не только вызывает голод - она убивает", - добавил он.

Еще один вопрос понтифику задала 35-летняя Татьяна, которая сейчас живет в Чикаго. Она поинтересовалась, как украинцы могут простить и научить детей прощать, если война "оставляет глубокие раны в сердцах".

"Прощение - одна из самых трудных вещей. Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает одна мысль: Я должен прощать так же, как меня простили. Каждый из нас должен вспомнить, как он был прощен. Искусство прощения дается нелегко, но мы должны идти вперед и всегда прощать", - подчеркнул Папа.

Также Папа Римский призвал молодых украинцев к патриотизму.

"У каждого молодого человека есть своя миссия. В трудные времена молодые люди должны нести "дух родины". Ваша родина изранена войной, но любите ее. Любовь к родине - это прекрасно", - отметил он.