Призвал к диалогу и прощению. Папа Римский пообщался с молодыми украинцами
Папа Римский Франциск пообщался с молодыми украинцами и ответил на их вопросы. Понтифик призвал к патриотизму, а также к прощению врагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Первый вопрос Папе задала 21-летняя учительница из Ужгорода Илиана Добра. Она поинтересовалась, стоит ли умирать за свою страну и как укреплять веру в защиту жизни, когда она обесценивается по всему миру.
"Война всегда разрушает. Лекарство от этого - диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Правда, иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия", - ответил ей понтифик.
В свою очередь 27-летния Юлия спросила у Папы, как видеть мир, когда происходит геноцид украинского народа. В ответ понтифик осудил разрушительные последствия войны.
"Война приносит голод. Каждый вечер я звоню в парафию в Газе, и они говорят мне, что часто голодают. Война не только вызывает голод - она убивает", - добавил он.
Еще один вопрос понтифику задала 35-летняя Татьяна, которая сейчас живет в Чикаго. Она поинтересовалась, как украинцы могут простить и научить детей прощать, если война "оставляет глубокие раны в сердцах".
"Прощение - одна из самых трудных вещей. Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает одна мысль: Я должен прощать так же, как меня простили. Каждый из нас должен вспомнить, как он был прощен. Искусство прощения дается нелегко, но мы должны идти вперед и всегда прощать", - подчеркнул Папа.
Также Папа Римский призвал молодых украинцев к патриотизму.
"У каждого молодого человека есть своя миссия. В трудные времена молодые люди должны нести "дух родины". Ваша родина изранена войной, но любите ее. Любовь к родине - это прекрасно", - отметил он.
Что говорил Папа Римский о войне
Напомним, Папа Римский неоднократно отличался неоднозначными заявлениями о войне России против Украины. В частности, он заявлял о необходимости проявить "смелость поднять белый флаг" и начать переговоры.
При этом недавно понтифик называл украинцев и россиян "двоюродными братьями" и отмечал, что народам нужно "найти общий язык".
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