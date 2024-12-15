ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Папа Римский назвал россиян и украинцев "двоюродными братьями"

Корсика, Воскресенье 15 декабря 2024 23:42
UA EN RU
Папа Римский назвал россиян и украинцев "двоюродными братьями" Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Папа Римский Франциск провел мессу, в ходе которой помолился и призвал к миру между Украиной и Россией. При этом он назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

В ходе визита на французский остров Корсика, понтифик обратился с молитвой к "Пресвятой Богородице" за "долгожданный мир для украинского и российского народа".

"Они (украинцы и россияне. - ред.) братья, двоюродные братья. Пусть они найдут общий язык! Война - это всегда поражение. Мир всему миру!", - сказал Франциск.

Скандальные высказывания Папы Римского

За последние почти три года, Франциск неоднократно высказывался о войне между Украиной и Россией. Довольно часто его высказывания имели двусмысленный характер.

Наиболее скандальным было заявление в марте этого года, когда Папа Римский призвал Украину к переговорам с Россией и употребил словосочетание "белый флаг". Такое заявление вызвало крайне негативную реакцию официального Киева и стран Запада.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, что месседжами о "белом флаге" для Украины, Франциск "вошел в сад, куда его никто не звал".

Понтифик также считает, что мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский
NEWS
У Трампа высказались по поводу поддержки Украины: "пустой чек" - это не стратегия
У Трампа высказались по поводу поддержки Украины: "пустой чек" - это не стратегия
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных