Папа Римский назвал россиян и украинцев "двоюродными братьями"

Папа Римский Франциск провел мессу, в ходе которой помолился и призвал к миру между Украиной и Россией. При этом он назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Они (украинцы и россияне. - ред.) братья, двоюродные братья. Пусть они найдут общий язык! Война - это всегда поражение. Мир всему миру!", - сказал Франциск.

В ходе визита на французский остров Корсика, понтифик обратился с молитвой к "Пресвятой Богородице" за "долгожданный мир для украинского и российского народа".

Скандальные высказывания Папы Римского

За последние почти три года, Франциск неоднократно высказывался о войне между Украиной и Россией. Довольно часто его высказывания имели двусмысленный характер.

Наиболее скандальным было заявление в марте этого года, когда Папа Римский призвал Украину к переговорам с Россией и употребил словосочетание "белый флаг". Такое заявление вызвало крайне негативную реакцию официального Киева и стран Запада.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, что месседжами о "белом флаге" для Украины, Франциск "вошел в сад, куда его никто не звал".

Понтифик также считает, что мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война.

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