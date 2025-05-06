Закончились солдаты? КНДР не отправит военных на парад Путина 9 мая

Участие КНДР в войне против Украины

Напомним, Северная Корея отправила в Россию своих солдат для помощи Москве в войне против Украины. Войска КНДР участвуют в боевых действиях на территории Курской области.

Согласно данным разведки Южной Кореи, всего Пхеньян отправил в РФ 15 тысяч солдат. Потери Северной Кореи составляют 4,7 тысячи военных, среди которых 600 погибших.

При этом Генштаб ВСУ в апреле сообщал, что Северная Корея потеряла в боях против украинских защитников около 4 тысяч солдат, из них более 3 тысяч получили тяжелые ранения.

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