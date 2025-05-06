Закінчилися солдати? КНДР не відправить військових на парад Путіна 9 травня

Участь КНДР у війні проти України

Нагадаємо, Північна Корея відправила в Росію своїх солдатів для допомоги Москві у війні проти України. Війська КНДР беруть участь у бойових діях на території Курської області.

Згідно з даними розвідки Південної Кореї, всього Пхеньян відправив до РФ 15 тисяч солдатів. Втрати Північної Кореї становлять 4,7 тисячі військових, серед яких 600 загиблих.

Водночас Генштаб ЗСУ у квітні повідомляв, що Північна Корея втратила в боях проти українських захисників близько 4 тисяч солдатів, з них понад 3 тисячі дістали важкі поранення.

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