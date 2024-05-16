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На Закарпатье осудили военного, который помогал уклонистам сбежать в Венгрию

Четверг 16 мая 2024 10:00
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На Закарпатье осудили военного, который помогал уклонистам сбежать в Венгрию Судебный процесс (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Акимова

На Закарпатье осудили военнослужащего, который за несколько тысяч долларов организовал схему незаконного пересечения границы Украины с Венгрией.

В чем была суть схемы и какое наказание получил мужчина, – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались данные Единого государственного реестра судебных решений.

Схема для уклонистов

Следствие установило, что 10 марта 2024 года, находясь возле подъезда к одному из КПП военной части, сержант получил 3 тысячи 900 долларов от своего напарника. Деньги им передал потенциальный уклонист, который, судя по всему удачно пересек границу с Венгрией.

Мужчины провожали уклонистов к границе, давали указания, показывали дороги, на которых нет пограничников, и даже давали средства, которые помогут беспрепятственно перейти государственную границу.

Наказание

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, но, поскольку мужчина признал вину и заключил соглашение, Мукачевский райсуд дал ему условный срок.

Такая практика довольно распространена – если обвиняемый идет на соглашение со следствием, он получает условный срок. При повторном преступлении условный срок превращается в реальный.

В Украине продолжается мобилизация, а вместе с ней и попытки некоторых военнообязанных уклониться от службы. Поскольку граница для них закрыта с первых дней войны, "делки" пытаются продать уклонистам всяческие "схемы" выезда из Украины.

При подготовке материала использовалась информация, опубликованная в Едином государственном реестре судебных решений.

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