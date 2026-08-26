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В Закарпатье зафиксировали землетрясение

21:47 26.08.2026 Ср
1 мин
Это не первое землетрясение в 2026 году в данном регионе Украины
aimg Елена Бджола
В Закарпатье зафиксировали землетрясение Фото: В Закарпатье произошло землетрясение (Getty Images)
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В Раховской громаде Закарпатской области 26 августа было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Землетрясение в Закарпатье

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 18.44 на глубине 7 километров.

По классификации это землетрясение относится к неощутимым, отметили в центре.

Ученые успокаивают: колебания зарегистрировала только высокоточная приборная техника специалистов. Большинство жителей района и туристов даже не заметили никаких изменений в окружающей среде.

Не первое землетрясение

В течение года сейсмологи Главного центра специального контроля неоднократно регистрировали слабые подземные толчки в регионе:

  • 18 июня: Береговский район - магнитуда 1,6.
  • 15 июня: Закарпатская область - магнитуда 1,8.
  • 12 мая: Хустский район - ночное землетрясение в 01:08.
  • 8 мая: район города Виноградова.
  • 20 января: Мукачевский район - самые заметные за год, магнитуда 3,0.
  • 10 февраля: вблизи Мукачево - магнитуда 1,7.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области 8 августа произошло землетрясение магнитудой 1,4. Ближайший населенный пункт, где произошли подземные толчки- село Испас.

Также сообщалось, что неподалеку от Львова утром 26 июля было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на глубине 4 км.

Кроме того, в Полтавской области вечером 28 марта было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,2 произошли в Полтавском районе.

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