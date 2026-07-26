Возле Львова произошло землетрясение
12:48 26.07.2026 Вс
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Насколько сильным было землетрясение?
Фото: возле Львова произошло землетрясение (Getty Images)
Недалеко от Львова утром 26 июля было зафиксировано землетрясение. Он произошел на глубине 4 киллометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
Землетрясение было зарегистрировано на территории Пустомытовского городского общества Львовского района Львовской области. Подземный толчок был магнитудой 2,8.
Предварительно он произошел примерно в 05:24 на глубине 4 киллометров..
По классификации зафиксированное землетрясение относят к едва ощутимым.
Фото: возле Львова произошло землетрясение (gcsk.gov.ua)
Землетрясения в Украине
Напомним, с начала июля 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения:
- 3 июля – у побережья Крыма, Украина (магнитудой 3,8 по шкале Рихтера);
- 4 июля – с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 2,9 по шкале Рихтера);
- 7 июля – с территории Лохвицкой ТГ Миргородского района Полтавской области (магнитудой 2,6 по шкале Рихтера);
- 9 июля – с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,6 по шкале Рихтера).