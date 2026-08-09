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На Буковине произошло землетрясение: что говорят сейсмологи

00:20 09.08.2026 Вс
1 мин
Эпицентр землетрясения зафиксировали недалеко от границы с Ивано-Франковской областью
aimg Юлия Маловичко
На Буковине произошло землетрясение: что говорят сейсмологи Фото: землетрясение произошло на глубине 5 км (скриншот)
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В Черновицкой области в субботу вечером, 8 августа, произошло землетрясение магнитудой 1,4. Ближайший населенный пункт, где произошли подземные толчки – село Испас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Главного центра специального контроля".

Произошедшее землетрясение по классификации относится к неощутимым. Его зафиксировали в 19.40, в субботу.

"08 августа 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области, магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера), на глубине 5 км", - говорится в пресс-центре центра спецконтроля.

Сейсмологи призвали жителей, проживающих в районе толчка, сообщить по ссылке в случае, если землетрясение было ощутимым – это помогло бы в уточнении его энергетических параметров.

На Буковине произошло землетрясение: что говорят сейсмологиФото: сейсмологи показали точку на карте, где произошло землетрясение (скриншот)

Предыдущие землетрясения в Украине

Напомним, в прошлом месяце сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Хмельницкой области. Магнитуда землетрясения составила 1,6 по шкале Рихтера.

Землетрясение, которое произошло 9 июля, стало четвертым в Украине с начала месяца.

РБК-Украина писала также, что в начале февраля 2026 года землетрясение с моря ощутили в нескольких областях Украины, а дома местами "пошатнулись".

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