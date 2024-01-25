На Закарпатье семья отравилась угарным газом, среди пострадавших 7-летний ребенок

На Закарпатье, в городе Виноградов, 7-летний ребенок и его родители отравились угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщается, событие произошло в ночь на 25 января в городе Виноградов. Семья госпитализирована в больницу.

Предварительный диагноз - отравление угарным газом. Вероятной причиной явилась неисправность газового котла.



"Помните, угарный газ незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде в считанные минуты. Перед использованием теплогенерирующих приборов проверяйте их исправность и пользуйтесь ими только при наличии тяги в дымоходе. Обязательно следите за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов ", - подчеркнули в ГСЧС.

Отравление угарным газом в Украине

Напомним, 3 января в одной из квартир многоэтажки города Чоп на Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.

А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.

Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.