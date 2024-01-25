На Закарпатті родина отруїлася чадним газом, серед постраждалих 7-річна дитина

На Закарпатті, у місті Виноградів, 7-річна дитина та її батьки отруїлися чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Як повідомляється, подія трапилася у ніч на 25 січня в місті Виноградів. Родину госпіталізовано до лікарні.

Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Ймовірною причиною стала несправність газового котла.



"Пам’ятайте, чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Перед використанням теплогенеруючих приладів перевіряйте їх справність та користуйтесь ними тільки за наявності тяги в димарі. Обов’язково стежте за технічним станом димових та вентиляційних каналів", - наголосили у ДСНС.

Отруєння чадним газом в Україні

Нагадаємо, 3 січня в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.

А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.

Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.