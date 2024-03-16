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На Закарпатье мужчина попытался совершить самоубийство в ТЦК, проводится проверка

Хуст, Суббота 16 марта 2024 11:33
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На Закарпатье мужчина попытался совершить самоубийство в ТЦК, проводится проверка Фото: мужчина пытался совершить самоубийство в ТЦК на Закарпатье (Facebook com zkovk)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина попытался совершить самоубийство на территории Хустского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Проводится проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Пресс-служба Закарпатского территориального центра комплектования сообщила, что 13 марта пограничники задержали мужчину при попытке незаконного пересечения границы. Его доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Находясь в ТЦК, мужчина зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель военкомата. Он сидел на полу со следами крови и порезами на руках.

"Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную медицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи", которая доставила мужчину в Хустскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Медики зафиксировали попытку самоубийства. По данному факту начали служебную проверку.

Скандалы из ТЦК

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области люди в военной форме "упаковали" мужчину. Закарпатский ТЦК заявил, что проводит проверку.

В прошлом году в сети разразился скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Тогда же сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

А в Сумской области полиция сообщила об избиении военного. Оказалось, что он является представителем ТЦК.

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