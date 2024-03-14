ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мукачево люди в военной форме "упаковали" мужчину, ТЦК проводит проверку

Четверг 14 марта 2024 18:45
UA EN RU
В Мукачево люди в военной форме "упаковали" мужчину, ТЦК проводит проверку Фото: в Мукачево военные "упаковали" мужчину в микроавтобус, начата проверка (ddk.dn.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки проводит проверку из-за видео, на котором в Мукачево люди в военной форме силой "пакуют" мужчину в микроавтобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатского ОТЦК и СП.

Что случилось

В Мукачево, как пишут отдельные Telegram-каналы, якобы работники ТЦК пытались силой затолкнуть мужчину в микроавтобус. Во время сопротивления пострадавшего бросили на землю и нанесли ему несколько ударов.

Начата проверка

"Сетью интернет распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент между людьми в военной форме и гражданским возле транспортных средств. Сообщаем, что по данному факту проводится проверка и выясняются действующие лица и обстоятельства, при которых возник конфликт", - пишет пресс-служба ОТЦК и СП.

Подобные инциденты

В октябре 2023 года в Тернополе ТЦК начал служебную проверку из-за аналогичного видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус. В частности, в ноябре в сети разразился скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Тогда же сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

В частности, 8 ноября полиция сообщила об избиении военного в Сумской области. Оказалось, что он является представителем ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Война в Украине
NEWS
МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации
МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США