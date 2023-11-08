В Сумской области мужчина избил сотрудника ТЦК за повестку
В Сумской области задержали мужчину, который избил военного при попытке вручить ему повестку в армию. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.
Детали дела
Происшествие произошло еще 12-го июля, военнослужащие остановили автомобиль "Opel Vivaro", под управлением 44-летнего мужчины, для проверки документов. Общаясь с водителем, работники ТЦК предложили ему получить повестку.
Местный житель отреагировал агрессивно, начал нецензурно выражаться и нанес удар военнослужащему головой в лицо.
Правонарушителя задержали
В полиции открыли уголовное производство по факту "угрозы или насилия в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".
После чего правонарушитель начал скрываться от полиции в столице, где его и задержали правоохранители. Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Мобилизация в Украине
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявлена мобилизация и военное положение. Но студенты имеют право на отсрочку от мобилизации.
Вчера сообщалось, что российские пропагандисты распространяют информацию о том, что в Сумской области якобы мобилизуют студентов. Это - фейк.
Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что ситуация на фронте сейчас сложная, однако контролируемая. Поэтому не нужно "раздувать тему" мобилизации и ее возможного усиления.
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