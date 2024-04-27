Сырский о ситуации на фронте: имеет тенденцию к обострению

На фронте сейчас наблюдается сложная обстановка, которая имеет тенденцию к обострению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению ; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших насущных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевую роль их своевременного поступления", - сообщил начальник Генштаба.

Сырский в свою очередь рассказал участникам коалиции об обстановке на фронте.

Сегодня, 26 апреля, главнокомандующий принял участие в 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины. Перед участниками коалиции выступили в частности президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что в этом случае встреча представителей оборонных ведомств Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоялась в режиме видеоконференции .

РБК-Украина сообщало, что Зеленский во время обращения к участникам "Рамштайна" назвал три приоритета в оружии для Украины.

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