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Сырский о ситуации на фронте: имеет тенденцию к обострению

Украина, Суббота 27 апреля 2024 16:04
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Сырский о ситуации на фронте: имеет тенденцию к обострению Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На фронте сейчас наблюдается сложная обстановка, которая имеет тенденцию к обострению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сегодня, 26 апреля, главнокомандующий принял участие в 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины. Перед участниками коалиции выступили в частности президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Сырский в свою очередь рассказал участникам коалиции об обстановке на фронте.

"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших насущных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевую роль их своевременного поступления", - сообщил начальник Генштаба.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что в этом случае встреча представителей оборонных ведомств Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоялась в режиме видеоконференции .

РБК-Украина сообщало, что Зеленский во время обращения к участникам "Рамштайна" назвал три приоритета в оружии для Украины.

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Война России против Украины Александр Сырский
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