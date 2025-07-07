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Сорванные крыши, поваленные деревья и обесточивание: ряд областей Украины накрыл ураган

Понедельник 07 июля 2025 22:26
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Сорванные крыши, поваленные деревья и обесточивание: ряд областей Украины накрыл ураган Фото: последствия непогоды в Ровенской области 7 июля (t.me/oleksandrkoval_rv)
Автор: Наталья Кава

В понедельник вечером, 7 июля, ряд западных областей накрыла непогода. Грозовой фронт с мощным ветром пронесся по Буковине, Львовщине, Прикарпатью и Ровенщине.

РБК-Украина, какие области сегодня вечером накрыла непогода.

Ровенская область

Как сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, его регион накрыл ураган пронесся над Ровенской областью.

По предварительной информации, в Дубенском районе более чем в 10 жилых домах повреждена кровля. Кроме этого, в Дубенском и Варашском районах есть поваленные деревья. На месте работают представители ГСЧС.

"Относительно обесточивания, то "Ривнеоблэнерго" сейчас собирает информацию. Люди во время непогоды травм не получили. Со всеми службами нахожусь на постоянной связи", сказано в сообщении.

Местных жителей пока призывают не пренебрегать правилами безопасности во время урагана. В частности, не ходить и не парковаться под линиями электропередач, большими деревьями и рекламными щитами. Не подходить и не трогать оборванные провода. В случае необходимости, обращаться к спасателям.

Также известно, что в области 13 населенных пунктов полностью обесточены, еще 3 - частично. Без света 2553 абонента во всех районах области.

Львовская область

Патрульная полиция Львовской области сообщила, что ухудшением погодных условий и сильные порывы ветра вызвали падение деревьев.

Сейчас патрульные помогают другим службам ликвидировать последствия непогоды, при необходимости регулировали движение.

Фото: последствия непогоды во Львовской области 7 июля (t.me/lvivpatrolpolice)

"Будьте осмотрительны! Если видите оборванные электрические провода и поваленные деревья - не подходите, а вызовите соответствующие службы. Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите себя!" В случае необходимости звоните на линию 102", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине во вторник, 8 июля, все еще будет ощущаться жара. Однако циклон Gabriel принесет ливни в несколько областей.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, но также ожидают дожди с грозами.

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