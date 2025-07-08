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Киев и область в ближайшие часы накроет гроза: объявлен желтый уровень опасности

Вторник 08 июля 2025 09:00
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Киев и область в ближайшие часы накроет гроза: объявлен желтый уровень опасности Иллюстративное фото: Киев и область накроет гроза 8 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и области в ближайший час ожидается гроза. Объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и Киева. В ближайший час с содержанием до конца дня 8 июля гроза", - сказано в сообщении.

Из-за этого объявлен первый, желтый, уровень погодной опасности.

Напомним, из-за плохой погоды гражданам рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме этого рекомендуется плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае, если дерево упало или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по телефонам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Ранее мы писали о том, что сегодня в большинстве областей все еще будет ощущаться жара. Однако циклон Gabriel принесет ливни в ряд западных регионов.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, но также ожидают дожди с грозами.

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