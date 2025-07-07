Авария на железной дороге: десятки поездов курсируют с задержкой до 3 часов

Из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области ряд поездов "Укрзализныци" курсирует с отставанием от графика. Движение на участке сейчас осуществляется по одному пути, специалисты работают над восстановлением.

На двухпутном перегоне временно используется только один путь. Бригады уже работают на месте, чтобы как можно скорее восстановить нормальное движение. В "Укрзализныце" подчеркивают, что поезда постепенно сокращают отставание.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" расширила перечень поездов с женскими купе - безопасными и комфортными вагонами только для женщин и женщин с детьми до 5 лет. Нововведение касается рейсов "Киев - Запорожье", "Ковель - Киев" и "Львов - Харьков", которые будут курсировать с 25 июля. В целом такие купе теперь доступны в 15 поездах.

Также мы рассказывали, что вместе с билетом пассажиры "Укрзалізниці" получают ряд бесплатных сервисов: пользование туалетами на вокзалах, питьевая вода и кипяток, аптечка, доступ к микроволновке, подголовники и ремни безопасности. Есть и права, о которых знают не все: возвращение к пропущенной станции без доплаты, обязанность проводника убрать постель и включенное страхование пассажира на сумму до 320 000 гривен.

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