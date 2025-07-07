Авария на железной дороге: десятки поездов курсируют с задержкой до 3 часов
Из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области ряд поездов "Укрзализныци" курсирует с отставанием от графика. Движение на участке сейчас осуществляется по одному пути, специалисты работают над восстановлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Какие поезда задерживаются
По состоянию на 07:00 значительные задержки имеют такие рейсы:
- №144/142 Рахов, Ивано-Франковск - Сумы, Чернигов (+1 ч 44 мин);
- №22/104 Львов - Харьков, Краматорск (+3 ч 16 мин);
- №74 Перемышль - Харьков (+2 ч 51 мин);
- №81 Киев - Чоп (+2 ч 20 мин);
- №705 Киев - Перемышль (+2 ч 50 мин);
- №12 Львов - Одесса (+2 ч 23 мин);
- №11 Одесса - Львов (+1 час 46 мин);
- №59/57 Киев - Ужгород, Ясиня (+2 ч 20 мин);
- №26/136 Одесса - Ясиня, Черновцы (+2 ч 12 мин);
- №25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса (+1 ч 13 мин);
- №58/60 Ужгород, Ясиня - Киев (+1 ч 09 мин);
- №89/125/129 Полтава, Киев - Перемышль, Мукачево (+19 мин).
Что известно о ситуации
На двухпутном перегоне временно используется только один путь. Бригады уже работают на месте, чтобы как можно скорее восстановить нормальное движение. В "Укрзализныце" подчеркивают, что поезда постепенно сокращают отставание.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" расширила перечень поездов с женскими купе - безопасными и комфортными вагонами только для женщин и женщин с детьми до 5 лет. Нововведение касается рейсов "Киев - Запорожье", "Ковель - Киев" и "Львов - Харьков", которые будут курсировать с 25 июля. В целом такие купе теперь доступны в 15 поездах.
Также мы рассказывали, что вместе с билетом пассажиры "Укрзалізниці" получают ряд бесплатных сервисов: пользование туалетами на вокзалах, питьевая вода и кипяток, аптечка, доступ к микроволновке, подголовники и ремни безопасности. Есть и права, о которых знают не все: возвращение к пропущенной станции без доплаты, обязанность проводника убрать постель и включенное страхование пассажира на сумму до 320 000 гривен.
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