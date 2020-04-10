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У Закарпатській області зафіксували новий випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 15:04
У Закарпатській області зафіксували новий випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вживаються заходи про встановлення контактних осіб

У Закарпатській області в місті Перечин лабораторно підтвердили коронавірус у 53-річного чоловіка. Про це повідомив міський голова Іван Погоріляк у Facebook.

Як він повідомив, чоловік має хронічне захворювання і тому лікується наразі вдома на самоізоляції. Наразі вживаються заходи про встановлення контактних осіб, щоб перевірити їх на захворювання.

Нагадаємо, прийнято рішення про максимальне посилення карантину в Закарпатській області, жителям заборонили виходити на вулицю найближчими вихідними днями. Обмеження вводяться тільки на найближчі вихідні дні - заборонено пересування з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня.

Також у місті Берегове Закарпатської області від коронавірусу COVID-19 померла жінка. За словами мера, це був перший підтверджений випадок коронавірусу в місті.

Крім того, у Закарпатській області заразились коронавірусом COVID-19 четверо медичних працівників.

Нагадаємо, комісія з НС Києва ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлено вогнище коронавірусу.

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