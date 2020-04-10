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В Закарпатской области зафиксировали новый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 15:04
В Закарпатской области зафиксировали новый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Принимаются меры об установлении контактных лиц

В Закарпатской области в городе Перечин лабораторно подтвердили коронавирус у 53-летнего мужчины. Об этом сообщил городской глава Иван Погориляк в Facebook.

Как он сообщил, у мужчины хроническое заболевание и поэтому лечится сейчас дома на самоизоляции. В настоящее время принимаются меры об установлении контактных лиц, чтобы проверить их на заболевание.

Напомним, принято решение о максимальном усилении карантина в Закарпатской области, жителям запретили выходить на улицу в ближайшие выходные дни. Ограничения вводятся только на ближайшие выходные дни - запрещено передвижение с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля.

Также в городе Берегово Закарпатской области от коронавируса COVID-19 умерла женщина. По словам мэра, это был первый подтвержденный случай коронавируса в городе.

Кроме того, в Закарпатской области заразились коронавирусом COVID-19 четверо медицинских работников.

Напомним, комиссия по ЧС Киева принял решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружен очаг коронавируса.

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