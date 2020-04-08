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У Закарпатській області виявили коронавірус у ще двох медпрацівників

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 12:35
У Закарпатській області виявили коронавірус у ще двох медпрацівників
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В області впродовж останньої доби пятьом особам підтверджено діагноз COVID-19

У Закарпатській області заразились коронавірусом COVID-19 четверо медичних працівників. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА у Facebook.

Як зазначається, всього у цьому регіоні діагноз COVID-19 встановлений у 43 людей.

"Ситуація щодо COVID-19 на Закарпатті станом на 9.00 годину 8 квітня: 43-ом хворим встановлено діагноз COVID-19, четверо з яких - медичні працівники. Впродовж останньої доби пятьом особам підтверджено діагноз COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Вчора повідомлялось, що у цьому регіоні захворіли два медпрацівники.

Нагадаємо, у Києві за добу на коронавірус захворіли троє медиків. Кількість заражених коронавірусом у столиці наближається до 300.

РБК-Україна писало, що станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 осіб, у тому числі померли 52. Видужало 35 пацієнтів.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу від коронавірусної хвороби померли ще сім українців.

Зазначається, приріст підтверджених випадків захворювання коронавірусом становить 14% за добу. У віковій структурі хворих досі переважають жінки.

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Новини України КоронавірусЗакарпатська область
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