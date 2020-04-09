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У Закарпатській області зафіксували третю смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 20:13
У Закарпатській області зафіксували третю смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Украиана)

Це був перший підтверджений випадок COVID-19 в Берегове

У місті Берегове Закарпатської області від коронавірусу COVID-19 померла жінка. Про це Facebook повідомив мер Берегове Бабяк Золтон.

За його словами, це був перший підтверджений випадок коронавіруса в місті.

"На жаль, в Берегове зафіксовано перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Випадок виявився летальним: померла мешканка міста, 1952 р.", - повідомив він.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили чотири нових випадки коронавірусу. Також в області зафіксовано 180 підозр.

Крім того, у Запоріжжі підтвердили шість нових випадків коронавірусу. Захворіла сім'я з Хортинского району міста. На цей час в місті вживаються заходи щодо недопущення поширення вірусу.

За станом на ранок 9 квітня в Закарпатській області було зафіксовано 51 випадок коронавірусу. При цьому у всій Україні кількість хворих склала 1892 людини, з них 224 інфікування було підтверджено за минулу добу. Померли в Україні від коронавірусу 57 осіб, з них 5 - за 8 квітня.

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