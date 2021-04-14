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На Закарпатті відновлять євроколію. В Ужгороді буде пересадка на потяги до Європи

Новость на русском → Ужгород, Середа 14 квітня 2021 15:16
На Закарпатті відновлять євроколію. В Ужгороді буде пересадка на потяги до Європи Фото: євроколію хочуть дотягнути до Ужгорода (pixabay com)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України схвалив порядок використання коштів на будівництво європейської колії з Чопа до Ужгорода. Це дозволить обласному центру стати пересадочним вузлом на потяги до Європи.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Затвердили порядок використання коштів для відновлення колії європейського зразка від Чопа до Ужгорода. Загальний розмір проекту - 5 млн грн. Це дозволить зробити в Ужгороді пересадочний вузол з українських шляхів на європейські", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що євроколія на Закарпатті була демонтована у 1991 році. На його думку, символічно її відновлення на тридцятий рік незалежності України, щоб стати ближче до Європи.

Фото: порядок використання бюджетних коштів на будівництво євроколії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що південнокорейська компанія Hyundai готова поставити Україні 10 поїздів для швидкісної залізниці. Hyundai зацікавлена в участі у кількох проектах, у тому числі в будівництві швидкісної залізниці.

Також повідомлялося, що в українських потягах з'явиться Wi-Fi. Спочатку на "Інтерсіті" Київ-Харків.

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