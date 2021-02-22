ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Hyundai готова поставити Україні 10 поїздів для швидкісної залізниці

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 12:34
Hyundai готова поставити Україні 10 поїздів для швидкісної залізниці Фото: поїзд Hyundai (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Південнокорейська корпорація Hyundai готова поставити Україні 10 поїздів для швидкісної залізниці. Також обговорюється можливість локалізації виробництва основних вузлів в Україні.

Про це на форумі "Україна 30" заявив представник Hyundai Юн Сук Чой.

За його словами, Hyundai зацікавлена в залізничних проектах в Україні.

"Ми готові надати фінансування для декількох проектів. Особливо ми зацікавлені в будівництві швидкісної залізниці та поставляємо 10 нових поїздів з 90 вагонами", - зазначив він.

Він додав, що на сьогодні з урядом Південної Кореї обговорюється проект з наданням поїздів Фонду співробітництва в економічному розвитку. Компанія розраховує на офіційну відповідь уряду України.

"Також корпорація має намір почати детальні переговори про можливість інвестувати в Україну і передати технології для локалізації виробництва. Запрошуємо президента відвідати проект Хюндай в Кореї", - підкреслив Юн.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, українська делегація в березні відвідає Південну Корею, де будуть підписані меморандуми з виділенням 2 млн доларів на розробку документації для високошвидкісної залізниці та міжурядова угода.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні щомісяця будуть підвищуватися ціни квитків на потяги.

Також повідомлялося, що УЗ оновила графік додаткових поїздів до 8 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Hyundai Motor Укрзалізниця
NEWS
Нове похолодання йде в Україну: названа дата
Нове похолодання йде в Україну: названа дата
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ