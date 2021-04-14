На Закарпатье восстановят евроколею. В Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу
Кабинет министров Украины одобрил порядок использования средств на строительство европейской колеи из Чопа в Ужгород. Это позволит областному центру стать пересадочным узлом на поезда в Европу.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Утвердили порядок использования средств для восстановления колеи европейского образца от Чопа до Ужгорода. Общий размер проекта - 5 млн грн. Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей на европейские", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что евроколея на Закарпатье была демонтирована в 1991 году. По его мнению, символично ее восстановление на тридцатый год независимости Украины, чтобы стать ближе к Европе.
Фото: порядок использования бюджетных средств на строительство евроколеи
Напомним, ранее сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги. Hyundai заинтересована в участии в нескольких проектах, в том числе в строительстве скоростной железной дороги.
Также сообщалось, что в украинских поездах появится Wi-Fi. Сначала на "Интерсити" Киев-Харьков.