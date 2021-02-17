В українських поїздах з'явиться Wi-Fi. Спочатку на "Інтерсіті" Київ-Харків

В українських поїздах найближчим часом з'явиться бездротовий інтернет за технологією Wi-Fi. На першому етапі проект впроваджуватимуть в поїздах категорії "Інтерсіті +".

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці" .

"Потяги "Інтерсіті +" часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ в інтернет", - зазначив директор з інформаційних технологій УЗ Володимир Резнік.

Як пілотний проект планується впровадження Wi-Fi в швидкісних поїздах "Інтерсіті +" на напрямку Київ-Харків. Опрацьовується концепція, яка буде масштабуватися на всі напрямки після того, як буде вирішена проблема покриття сліпих зон.