В українських поїздах з'явиться Wi-Fi. Спочатку на "Інтерсіті" Київ-Харків
В українських поїздах найближчим часом з'явиться бездротовий інтернет за технологією Wi-Fi. На першому етапі проект впроваджуватимуть в поїздах категорії "Інтерсіті +".
Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".
"Потяги "Інтерсіті +" часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ в інтернет", - зазначив директор з інформаційних технологій УЗ Володимир Резнік.
Як пілотний проект планується впровадження Wi-Fi в швидкісних поїздах "Інтерсіті +" на напрямку Київ-Харків. Опрацьовується концепція, яка буде масштабуватися на всі напрямки після того, як буде вирішена проблема покриття сліпих зон.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" почала продаж пільгових квитків через чат-боти в популярних месенджерах Viber і Telegram.
Раніше в Україні запустили пілотний проект з впровадження безконтактної оплати проїзду в електричках. Для реалізації пілотного проекту обрали популярні напрямки Київ-Фастів та Київ-Святошин.