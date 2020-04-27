ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До кінця тижня в Україні можуть відкрити ринки: рішення прийме Кабмін

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 13:07
До кінця тижня в Україні можуть відкрити ринки: рішення прийме Кабмін
Фото: Володимир Зеленський і Денис Шмигаль (president.gov.ua)

Зеленський схвалив поступове відкриття продуктових ринків

Влада ухвалила рішення про пом'якшення карантину в Україні, і вже до кінця тижня можуть відкрити продуктові ринки. Відповідне рішення сьогодні схвалив президент Володимир Зеленський на нараді з питань боротьби з COVID-19, передає сайт президента.

Повідомляється, що на сьогодні уряд відпрацьовує можливість відкриття ринків при дотриманні протиепідемічних правил. Йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують продуктами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Також повідомляється, що Зеленський схвалив розгляд цього питання на найближчому засіданні Кабміну.

"Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо відкрити. Треба вчитися жити і працювати в нових умовах", - підкреслив Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що питання відкриття ринків, механізму їх безпечного функціонування і чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже у середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львів, Дніпро і Івано-Франківськ просять пом'якшити карантин і відкрити ринки.

До цього в декількох регіонах пройшли акції протесту проти закриття продуктових ринків. Зокрема, на вихідних в Херсонській області близько 250 фермерів перекрили дорогу на знак протесту.

Крім того, сьогодні влаштували протести підприємці Чернівців та Полтави. Малий бізнес протестує, оскільки залишився без роботи після закриття ринків.

Відновлення роботи метро залежить від рішення Кабміну, - КМДА
Новини України Володимир Зеленськийрыноккарантин
News
On Top