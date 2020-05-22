На Закарпатті не будуть послаблювати карантин: не відповідають вимогам МОЗ

Закарпатська область не буде послаблювати карантинні обмеження з 22 травня. На даний момент область не відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров, передає прес-служба ОГА.

За його словами, в області поки що не відновлюють роботу громадський транспорт, готелі і дитячі садки.

"Ми взяли до уваги інформацію Закарпатського обласного лабораторного центру та Департаменту охорони здоров'я, за їх статистикою ми не готові послаблювати карантинні заходи в області. Рівень епідемічних показників не відповідає встановленим МОЗ критеріям. На 100 тисяч населення у нас майже 14 хворих коронавірус, а послаблювати карантин можна, якщо ця цифра складе не більше 12 хворих на 100 тисяч населення", - повідомив Петров.

В ОДА зазначили, що ослаблення будуть після того, як область буде відповідати критеріям МОЗ. Перевірка проводиться щодня обласним лабораторним центром і департаментом охорони здоров'я ОДА.

На даний момент в області продовжують діяти ослаблення першого етапу. Зокрема, дозволена робота закладів громадського харчування на винос і доставку, відкриті парки, а також літні майданчики.

Нагадаємо, в Україні з 22 травня починається другий етап ослаблення карантину. При цьому рішення про ослаблення приймається керівництвом кожної окремої області згідно з епідеміологічною ситуацією.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не готові до ослаблення Києва і ще 11 областей. У Київській області вже підтвердили, що не будуть починати ослаблення карантину.