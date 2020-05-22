На Закарпатье не будут ослаблять карантин: не соответствуют требованиям Минздрава

Закарпатская область не будет ослаблять карантинные ограничения с 22 мая. На данный момент область не соответствует требованиям Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров, передает пресс-служба ОГА.

По его словам, в области пока не возобновляют работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

"Мы приняли во внимание информацию Закарпатского областного лабораторного центра и Департамента здравоохранения, по их статистике мы не готовы ослаблять карантинные мероприятия в области. Уровень эпидемических показателей не соответствует установленным Минздравом критериям. На 100 тысяч населения у нас почти 14 больных коронавирус, а ослаблять карантин можно, если эта цифра составит не более 12 больных на 100 тысяч населения", - сообщил Петров.

В ОГА отметили, что ослабления будут после того, как область будет соответствовать критериям Минздрава. Проверка проводится ежедневно областным лабораторным центром и департаментом здравоохранения ОДА.

На данный момент в области продолжают действовать ослабления первого этапа. В частности, разрешена работа заведений общепита на вынос и доставку, открыты парки, а также летние площадки.

Напомним, в Украине с 22 мая начинается второй этап ослабления карантина. При этом решение об ослаблении принимается руководством каждой отдельной области в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Министерства здравоохранения, в Украине не готовы к ослаблению Киев и еще 11 областей. В Киевской области уже подтвердили, что не будут начинать ослабление карантина.