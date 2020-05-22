Київська область не буде послаблювати карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В області проблеми з одним із чинників

Київська область поки не буде послаблювати карантин. Один із чинників (кількість випадків заховорювання на коронавірус на 100 тис. населення) перевищує допустиму норму.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

У ОДА зазначили, що рішення про карантинні заходи приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я (менше ніж 50 %), середня кількість ПЛР-тестувань (понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів). З першим показником в області проблеми.

Одночасно повідомляється, що Київська облдержадміністрація моніторить протиепідемічну ситуацію щоденно.

Нагадаємо, виконувач обов'язки директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін розповів, що тільки 13 областей країни зараз готові до переходу до наступного етапу послаблення карантину.

Додамо, Кабінет міністрів запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Адаптивний карантин передбачає, що послаблювати обмеження будуть по-різному в кожній з областей залежно від ситуації з коронавірусом.

Автор: Анастасия Рокитна