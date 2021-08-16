Захопили не всі. Одна провінція Афганістану досі не під контролем "Талібану"

"Я закликаю приєднатися до мене в нашій цитаделі Панджшер, яка є останнім вільним регіоном нашої вмираючої країни", - цитує видання лист Ахмада Масуда.

За його словами, за винятком Панджшера, розгром в країні мати тотальний характер, і "дух співпраці з" Талібаном"починає формувати когорту серед переможених, які програли війну зі своєї вини". Він закликав усіх афганців приєднатися до нього для боротьби з талібами.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в Панджшер також прибув колишній перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех. Він заявив, що має намір залишитися в країні і далі чинити опір талібам.

В цей час в провінції Панджшер знаходиться близько 20 військових баз. Населення регіону становить близько 150 тисяч осіб, з яких майже 99% - таджики. Її столиця-місто Базарак.

У ЗМІ зазначають, що сили безпеки Афганістану і загони ополчення розташувалися вздовж кордонів провінції.

Ахмад Шах Масуд-афганський польовий командир. Відомий також під прізвиськом Панджшерскй лев. Обіймав посаду Міністра оборони Афганістану. Був убитий в 2001 році терористами-смертниками з Аль-Каїди.