Захватили не все. Одна провинция Афганистана до сих пор не под контролем "Талибана"

"Я призываю присоединиться ко мне в нашей цитадели Панджшер, которая является последним свободным регионом нашей умирающей страны", - цитирует издание письмо Ахмада Масуда.

По его словам, за исключением Панджшера, разгром в стране носит тотальный характер, и "дух сотрудничества с "Талибаном" начинает формировать когорту среди побежденных, которые проиграли войну по своей вине". Он призвал всех афганцев присоединиться к нему для борьбы с талибами.

По сообщениям местных СМИ, в Панджшер также прибыл бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что намерен остаться в стране и далее оказывать сопротивление талибам.

В настоящее время в провинции Панджшер находится около 20 военных баз. Население региона составляет около 150 тысяч человек, из которых почти 99% - таджики. Ее столица - город Базарак.

В СМИ отмечают, что силы безопасности Афганистана и отряды ополчения расположились вдоль границ провинции.

Ахмад Шах Масуд - афганский полевой командир. Известен также под прозвищем Панджшерскй лев. Занимал пост министра обороны Афганистана. Был убит в 2001 году террористами-смертниками из Аль-Каиды.