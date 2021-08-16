Захоплення Кабула: "Талібан" почав відбирати зброю у мирних жителів  

Після захоплення Кабула (Афганістан) бойовики ісламістського руху "Талібан" почали відбирати зброю у його населення. За заявою талібів, вона більше не знадобиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявив офіційний представник "Талібану", жителі Кабула більше не потребують зброї для особистого захисту.
"Ми розуміємо, що люди зберігають зброю для особистої безпеки. Тепер вони можуть відчувати себе в безпеці. Ми тут не для того, щоб завдавати шкоди ні в чому не винним громадянам", - підкреслив він.
Нагадаємо, напередодні таліби без бою зайняли Кабул, президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни і визнав військову поразку.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані".