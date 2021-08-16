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Захват Кабула: "Талибан" начал отбирать оружие у мирных жителей  

Автор: РБК-Украина

После захвата Кабула (Афганистан) боевики исламистского движения "Талибан" начали отбирать оружие у его населения. По заявлением талибов, оно больше не понадобится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил официальный представитель "Талибана", жители Кабула больше не нуждаются в оружии для личной защиты.

"Мы понимаем, что люди хранят оружие для личной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы причинять вред ни в чем не повинным гражданам", - подчеркнул он.

Напомним, накануне талибы без боя заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и признал военное поражение.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".

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ТалибанАфганистанКабул