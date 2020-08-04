Захоплення банку в Києві і відмова Луцька вводити жорсткий карантин: новини за 3 серпня

У центрі Києва чоловік захопив відділення банку, Луцька міська рада відмовився вводити жорсткий карантин, главі Зеновію Холоднюку обрали запобіжний захід. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 3 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Захоплення банку в Києві: подробиці

Вчора, 3 серпня, в центрі Києва в бізнес-центрі "Леонардо" чоловік захопив відділення банку, погрожуючи привести в дію бомбу, яка знаходиться в його портфелі.

При цьому нападник відпустив всіх співробітників банку, однак керівник відділення залишилася за власною ініціативою.

Правоохоронці провели штурм будівлі і захопили нападника.

З'явилася інформація про особу нападника і його фото - це чоловік 1988 року народження Сухроб Карімов.

Луцьк відмовився вводити жорсткий карантин

На позачерговому засіданні Луцької міської ради розглянули проект рішення про незгоду на запровадження додаткових обмежень у зв’язку з рішенням державної комісії ТЕБ та НС щодо віднесення міста до червоної зони карантину. У Луцьку не запроваджуватимуть жорсткого карантину.

Про це повідомляє видання "Волинські новини".

Також депутати Луцької міської ради просять президента Володимира Зеленського та Верховну раду скасувати посилення карантину у місті.

Міноборони відповіло на погрози Росії постачати зброю на Донбас

Погрози Російської Федерації постачати зброю на окупований Донбас є свідченням прямої збройної агресії та підтримки терористів. При цьому Москва вже сьомий рік постачає озброєння підконтрольним формуванням. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони України.

Раніше голова комітету російської Держдуми Леонід Калашников заявив, що Росія зможе нібито офіційно поставляти зброю бойовикам на Донбасі, якщо США затвердять щорічну військову допомогу Україні.

Справа Вовка: голові ДСА обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Керівнику ДСА призначили особисте зобов’язання. Про це повідомили у прес-службі ВАКС.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

Чиновників підозрюють, зокрема, у прийнятті замовних рішень та спробі захоплення влади в системі судоустрою.

ВООЗ: менше 10% населення світу перехворіло на коронавірус

На сьогодні менше 10% населення світу перехворіло на коронавірус. При цьому найбільшому ризику зараження піддаються медики.

Про це на брифінгу заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове.

"Більшість досліджень показують, що менше 10% людей сіропозитивні, тобто в якийсь момент були інфіковані. Медики більшою мірою схильні до зараження, тому в даній категорії показники вищі", - зазначила вона.

Медведчук поїхав в Крим святкувати 66-річчя

Віктор Медведчук, кум Володимира Путіна і депутат Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя", вирушив з дружиною Оксаною Марченко в окупований Крим.

Візит Медведчука з родиною на півострів підтвердив його прессекретар Олег Балабін, пише "Крим.Реалії". "Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з родиною в Криму", - повідомив Бабанін.

Відомо, що одіозний нардеп і олігарх в'їхав на територію окупованої півострова в неділю, 2 серпня.