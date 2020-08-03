Луцьк відмовився вводити жорсткий карантин

Фото: карантин (РБК-Україна)

У Луцьку й далі працюватимуть комунальні підприємства, заклади дошкільної освіти, транспорт

На позачерговому засіданні Луцької міської ради розглянули проект рішення про незгоду на запровадження додаткових обмежень у зв’язку з рішенням державної комісії ТЕБ та НС щодо віднесення міста до червоної зони карантину. У Луцьку не запроваджуватимуть жорсткого карантину.

Про це повідомляє видання "Волинські новини".

Заступник керівника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський заявив, що нагальної потреби вносити додаткові заходи немає.

Видання пише, що було запропоновано, щоб у місті й надалі діяли ті карантинні заходи, що й раніше, незважаючи на рішення комісії з питань ТЕБ та НС. Тож у Луцьку й далі працюватимуть комунальні підприємства, заклади дошкільної освіти, транспорт.

Також цим рішенням міськрада звертається до поліції з проханням, аби та утрималася від дій щодо притягнення суб’єктів господарюванням до відповідальності за порушення карантину.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Україні почали діяти правила зонального карантину.

РБК-Україна писало, що зони карантину будуть переглядатися щоп'ятниці.