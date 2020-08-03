ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Луцьк відмовився вводити жорсткий карантин

Луцьк, Понеділок 03 серпня 2020 12:40
Луцьк відмовився вводити жорсткий карантин
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Луцьку й далі працюватимуть комунальні підприємства, заклади дошкільної освіти, транспорт

На позачерговому засіданні Луцької міської ради розглянули проект рішення про незгоду на запровадження додаткових обмежень у зв’язку з рішенням державної комісії ТЕБ та НС щодо віднесення міста до червоної зони карантину. У Луцьку не запроваджуватимуть жорсткого карантину.

Про це повідомляє видання "Волинські новини".

Заступник керівника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський заявив, що нагальної потреби вносити додаткові заходи немає.

Видання пише, що було запропоновано, щоб у місті й надалі діяли ті карантинні заходи, що й раніше, незважаючи на рішення комісії з питань ТЕБ та НС. Тож у Луцьку й далі працюватимуть комунальні підприємства, заклади дошкільної освіти, транспорт.

Також цим рішенням міськрада звертається до поліції з проханням, аби та утрималася від дій щодо притягнення суб’єктів господарюванням до відповідальності за порушення карантину.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Україні почали діяти правила зонального карантину.

РБК-Україна писало, що зони карантину будуть переглядатися щоп'ятниці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України карантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся