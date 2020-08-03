З'явилося фото київського захоплювача

Фото: місце хахоплення банку в Києві (facebook.com/mvs.gov.ua)

Відділення банку захопив громадянин Узбекистану Сухроб Карімов

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував фото захоплювача відділення банку в центрі Києва. За інформацією МВС, захоплювачем є ​​громадянин Узбекистану.

Відповідну інформацію в Facebook опублікував Геращенко.

За його словами, поки невідомо, наскільки серйозними є наміри захоплювача і чи є у нього вибухівка.

"За попередньою інформацією, особою, яка загрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахмановіч, 25.03.1988 р.н. Судячи з його соціальними мережами - це психічно неврівноважена людина", - написав Геращенко.

Він додав, що у зв'язку із захопленням введений план спеціальної операції "Бумеранг".

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 в центрі Києва в бізнес-центрі "Леонардо" невідомий чоловік захопив відділення "Універсал Банку", погрожуючи підірвати бомбу, яка знаходиться у нього в портфелі.

Раніше Геращенко повідомляв, що за попередньою інформацією, загарбник відпустив усіх, проте керівник відділення залишилася в приміщенні за власним бажанням.