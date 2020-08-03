Захоплення банку у центрі Києва: що відомо

Фото: ситуація біля БЦ "Леонардо" (facebook.com/mvs.gov.ua)

В МВС заявили, що будівлю банку захопив громадянин Узбекистану

Невідомий чоловік зайшов у банк у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві та погрожує підірвати будівлю. Правоохоронці ввели спецоперацію "Грім", пізніше на місці було створено оперативний штаб СБУ та поліції, введено в дію спецоперацію СБУ "Бумеранг", детальніше про ситуацію у центрі столиці - у матеріалі РБК-Україна.

Терорист затриманий

Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив про затримання чоловіка, який захопив будівлю банку.

"Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення", - повідомив він.

Журналісти зайшли в будівлю банку

Журналісти кількох телеканалів зайшли в будівлю банку, біля входу знаходяться співробітники СБУ.

СБУ про ситуацію у центрі Києва: одна людина у заручниках, ситуація під котролем

СБУ взяла на себе керівництво операцією на місці, де чоловік погрожує підірвати відділення №12 "Універсал банку". В заручниках у чоловіка перебуває одна людина.

"Злочинець вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід. Попередньо встановлено, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович (Karimov Sukhrob), 25.03.1988р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану", - повідомили у СБУ.

У МВД повідомили про особу зловмисника

За попередньою інформацією, терористичним актом погрожує громадянин Узбекистану - Сухроб Рахманович Карімов, 25.03.1988 року народження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що судячи з його соцмережам - це психічно неврівноважена особа. Наразі правоохоронці обрали стратегію перемовин, введено в дію план спецоперації "Бумеранг".

Фото: невідомий, який захопив банк у Києві (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Киян закликають оминати район біля БЦ

У КМДА закликають киян та гостей столиці оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.

У МВС з'ясовують, чи є зброя у невідомого

Заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі "Україна 24" заявив, що на даний момент не відомо, чи справжня бомба у чоловіка, який захопив будівлю. Також він зазначив, що на даний момент правоохоронці попередньо встановили, що це людина 32 років.

"Він сам себе не називав, ми, здається, знаємо хто це", - повідомив він, додавши, що чоловік хоче зустрічі зі ЗМІ.

Невідомий увійшов до банку та заявив про бомбу в рюкзаку

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що сьогодні о 12 годині представниця "Універсал Банку", відділення якого знаходиться у бізнес-центрі "Леонардо", повідомила, що невідомий чоловік до 35 років увійшов до фінустанови та заявив про бомбу в рюкзаку.

Фото: ситуація у центрі Києва

Невідомий попросив викликати поліцію, працівники банку покинули приміщення, за власним бажанням залишилася лише керівник відділення. Наразі введено поліцейську операцію "Грім".