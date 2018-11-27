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Захоплений РФ український командир готовий у суді відстоювати свою невинність

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 18:33
Захоплений РФ український командир готовий у суді відстоювати свою невинність
Ілюстративне фото (Уніан)

Адвокат відвідав Мельничука в ізоляторі тимчасового утримання Білогірська

Затриманий РФ командир буксира "Яни Капу" Олег Мельничук готовий відстоювати в суді свою невинність. Про це заявив кримський адвокат Едем Семедляєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

Адвокат відвідав Мельничука в ізоляторі тимчасового утримання Білогірська, куди українського моряка помістили напередодні. Він відзначив, що Олег Мельничук "готовий захищатися (в суді, - ред.), готовий доводити свою невинність".

"Він почуває себе більш-менш, стан його нормальний. Готовий доводити свою невинність. Він розуміє, що це політичні дії, які здійснює Росія, для того, щоб дискредитувати Україну. Вважає себе повністю невинним. Передав всім великий привіт, родичам, батька, матері. Попросив передати, щоб вони не переживали, все у нього нормально", - зазначив Семедляев.

Зазначимо, суд окупантів у Керчі в середу, 28 листопада, може обрати запобіжний захід командиру буксира "Яни Капу" Олегу Мельничуку.

Також Міжнародний комітет Червоного Хреста пообіцяв сприяти доступу до захоплених після атаки на українські кораблі моряків.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.

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