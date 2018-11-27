Захваченный РФ украинский командир готов в суде отстаивать свою невиновность

Иллюстративное фото (Униан)

Адвокат посетил Мельничука в изоляторе временного содержания Белогорска

Задержанный РФ командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук готов отстаивать в суде свою невиновность. Об этом заявил крымский адвокат Эдем Семедляев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Адвокат посетил Мельничука в изоляторе временного содержания Белогорска, куда украинского моряка поместили накануне. Он отметил, что Олег Мельничук "готов защищаться (в суде, - ред.), готов доказывать свою невиновность".

"Чувствует он себя более-менее, состояние его нормальное. Готов доказывать свою невиновность. Он понимает что это политические действия, которые совершает Россия, для того, чтобы дискредитировать Украину. Считает себя полностью невиновным. Передал всем большой привет, родственникам, отцу, матери. Попросил передать, чтобы они не переживали, все у него нормально", - отметил Семедляев.

Отметим, суд оккупантов в Керчи в среду, 28 ноября, может избрать меру пресечения командиру буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку.

Также Международный комитет Красного Креста пообещал содействовать доступу к захваченным после атаки на украинские корабли морякам.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях. По информации СБУ, один из них получил тяжелое ранение после того, как российский штурмовик применил неуправляемые ракеты.