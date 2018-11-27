В оккупированном Крыму сегодня изберут меру пресечения захваченным морякам

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Суд над моряками пройдет в оккупированном Симферополе

В оккупированном Симферополе (Крым) сегодня изберут меру пресечения захваченным украинским морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

По ее словам, сегодня в Симферополе изберут меру пресечения для задержанных моряков. Заседание начнется в 09:00 в Киевском районном суде. Также Денисова отметила, что источники в Крыму сообщили о перемещении моряков из Керчи в Симферополь.

"Машина с моряками проследовала по трассе в Симферополь. 1-я машина сопровождения с мигалкой, вторая - КамАЗ с будкой, окна зарешеченные, микроавтобус и машина сопровождения с мигалкой. Возле Симферополя по киевскому времени в 06:00", - добавила она.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.

В Военно-морских силах уже заявили, что захваченные моряки дают показания под давлением.