Захваченных украинских моряков перевозят на "суд" в Симферополь, - Чубаров

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Их собираются "судить" за якобы незаконное пересечение государственной границы РФ

Захваченных во время российского вооруженного нападения на судна ВМС Украины моряков перевозят на "суд" в Симферополь в оккупированном Крыму. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чубарова.

"Украинских моряков с захваченных русскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный "суд" города Симферополя (ул. Воровского, 16)", - отметил он.

Напомним, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в оккупированном Симферополе сегодня изберут меру пресечения захваченным украинским морякам.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.

В Военно-морских силах уже заявили, что захваченные моряки дают показания под давлением.