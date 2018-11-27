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Захваченных украинских моряков перевозят на "суд" в Симферополь, - Чубаров

Новости » Общество    27.11.2018 - 10:15
Захваченных украинских моряков перевозят на "суд" в Симферополь, - Чубаров
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Их собираются "судить" за якобы незаконное пересечение государственной границы РФ

Захваченных во время российского вооруженного нападения на судна ВМС Украины моряков перевозят на "суд" в Симферополь в оккупированном Крыму. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чубарова.

"Украинских моряков с захваченных русскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный "суд" города Симферополя (ул. Воровского, 16)", - отметил он.

Захваченных украинских моряков перевозят на &quot;суд&quot; в Симферополь, - Чубаров

Напомним, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в оккупированном Симферополе сегодня изберут меру пресечения захваченным украинским морякам.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.

В Военно-морских силах уже заявили, что захваченные моряки дают показания под давлением.

В оккупированном Крыму сегодня изберут меру пресечения захваченным морякам
Новости Украины КрымРоссийская ФедерацияморякиКерченский мостСуд
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