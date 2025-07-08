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Израиль может возобновить боевые действия против Ирана: СМИ узнали причину

Вторник 08 июля 2025 10:04
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Израиль может возобновить боевые действия против Ирана: СМИ узнали причину Иллюстративное фото: Израиль может возобновить боевые действия против Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль готовится к возобновлению военных действий, если Иран решит возродить свою ядерную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет Axios, по мнению израильских чиновников, глава Белого дома Дональд Трамп может дать "зеленый свет" на возобновление израильских атак против Ирана. В частности, решение иранского ядерного кризиса стало главной темой во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон в понедельник, 13 июля.

По словам израильских чиновников, глава правительства планирует достичь взаимопонимания с Трампом относительно будущих ядерных переговоров Соединенных Штатов Америки (США) с Ираном и возможных сценариев, которые бы оправдывали бы возобновление военных ударов. Среди сценариев:

  • попытка Ирана вывезти высокообогащенный уран из поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане;
  • восстановление Тегераном ядерной программы, в частности объектов по обогащению урана.

Также чиновники рассказали, что на прошлой неделе главный советник Нетаньяху Рон Дермер встречался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио и посланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Одним из ключевых вопросов были запасы Ирана по высокообогащенному урану, которые включают 400 килограммов урана, обогащенного до 60%. По словам чиновников Израиля и США, этот материал сейчас "запечатан" в трех ядерных объектах.

"США и Израиль оценили, что эти объекты были значительно повреждены, но не весь ядерный материал и инфраструктура были уничтожены", - добавляет Axios.

Представители США и Израиля утверждают, что разведки обеих стран сейчас наблюдают за тем, не решит ли Иран вывезти материалы или возобновить работу.

Тем временем Уиткофф готовится к встрече с главой Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Абаасом Арагчи в ближайшее время, чтобы возобновить ядерные переговоры.

Война между Ираном и Израилем

13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ" против Ирана. В тот же день израильская авиация атаковала военные и ядерные объекты Израиля, в результате чего погибли высокопоставленные военные и специалисты, работавшие над ядерной программой Тегерана. После этого обе страны начали ежедневно обмениваться обстрелами.

Уже 22 июня в конфликт вмешались и США, которые атаковали противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана, а Тегеран в ответ атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

24 июня Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня.

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